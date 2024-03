Zigarettenkippen, Einwegverpackungen, achtlos weggeworfener Müll oder gar Autoreifen – wer hat diesen Müll nicht schon im Gebüsch oder am Straßenrand der Stadt Koblenz liegen sehen?

Nicht ärgern! Anpacken! Genau zu diesem Zweck führt die Stadt Koblenz am Samstag, 16. März den Dreck-weg-Tag 2024 durch. Mit Handschuhen und Abfallsack ausgerüstet wird im Stadtgebiet wild abgelagerten Müll eingesammelt.

Wilder Müll kann je nach Material einige bis hunderte von Jahren in der Natur verbleiben. Er verwittert, zerfällt und dringt etwa in Form von Mikroplastikteilchen in Böden und Gewässer ein.

Helfen Sie mit! Melden Sie sich mit Ihrer Gruppe

– telefonisch unter 0261/129-4518 oder 0261/129-4519 oder

– per Mail an servicebetrieb@stadt.koblenz.de an.

Anmeldeschluss ist der 11. März.