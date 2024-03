Bendorf. 16 Preisträgerinnen und Preisträgern wurden kürzlich in Berlin mit dem Deutschen Lesepreis geehrt. Der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Preis honoriert herausragenden Einsatz für die Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Kategorien individuelles und kommunales Engagement, Sprach- und Leseförderung in Kitas und in Schulen sowie Leseförderung mit digitalen Medien.

Unter den Preisträgern: Ulf Störmer aus Bendorf. In der Kategorie „Herausragendes individuelles Engagement“ hat sich „der Lesemann“ mit seinem Projekt „Interaktives Vorlesen mit allen Sinnen und ganz viel mehr“ den 2. Platz gesichert.

Als ehrenamtlicher Vorleser gestartet, umfasst sein jahrelanges Engagement längst viel mehr: Ulf Störmer hat ein interaktives Leseprogramm ersonnen, bei dem die Kinder Geschichten mit allen Sinnen erleben. Beim interaktiven Vorlesen haben die Kinder Spaß, werden kreativ und lernen Konzentration. Allesamt Fähigkeiten, die ihnen in der Schule helfen und den Weg zu einer guten Zukunft öffnen.

Ulf Störmer zeigte sich überglücklich über die Auszeichnung und hat bereits viele Ideen, wie er sein Engagement in der Leseförderung fortsetzen und ausbauen kann.

Rund 250 geladene Gäste feierten am 27. Februar in Berlin die festliche Übergabe des Deutschen Lesepreis an insgesamt 16 Personen und Einrichtungen. Diese waren zuvor aus über 400 Einreichungen von einer Jury ausgewählt worden. Der von der Stiftung Lesen und der Commerzbank-Stiftung ins Leben gerufene Preis wird unterstützt von Schirmfrau und Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth sowie den weiteren Kategoriepartnern Arnulf Betzold GmbH, Deutscher Städtetag und Deutsche Fernsehlotterie, Fröbel e.V. und PwC-Stiftung.

