Die Besucher erwartet vom 12. bis 14. April 2024 ein buntes Marktprogramm auf verschiedenen Plätzen in Koblenz.

Von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich auf den Plätzen in der Innenstadt verschiedene, regionale Aussteller. So finden die Besucher neben einem Genuss- und Feinkostmarkt auch einen Kreativmarkt, einen Blumen- und Textilmarkt, eine Sekt- und Weinbar mit Musik, eine Autoausstellung und ein buntes Familien- und Kinderprogramm.

Öffnungszeiten: Freitag, den 12.04.24 bis Sonntag, den 14.04.24 von 10 bis 18 Uhr (kein verkaufsoffener Sonntag)

Programm auf den Plätzen in Koblenz:

• Genuss- und Feinkostmarkt auf dem Münzplatz

• Kreativmarkt am Plan

• Teppichbühne für Kunstschaffende an der Liebfrauenkirche

• Blumen- und Textilmarkt auf dem Jesuitenplatz

• Sekt- und Weinbar mit Musik auf dem Willi-Hörter-Platz (Freitag bis 22 Uhr, am Samstag bis 21 Uhr)

• Autoausstellung auf dem Zentralplatz Ost

• Familien- und Kinderprogramm auf dem Zentralplatz West

„Auch wenn wir keinen verkaufsoffenen Sonntag zur Verfügung stehen haben, freuen wir uns darauf an allen drei Veranstaltungstagen einen attraktiven Treffpunkt in unserer schönen Innenstadt zu schaffen – egal ob zum Bummeln, zum Austausch oder zum Verweilen auf den Plätzen“ – Sarah Herdam, Projektmanagerin der Koblenz-Stadtmarketing GmbH.

Weitere Informationen zum Programm und zu den Ausstellern finden Sie unter: https://www.koblenz-stadtmarketing.de/fruehlingszauber-2024/

Und es geht noch weiter: Am Freitag, den 12.04. ist abends wieder Pop-Up-Disco mit Antenne Koblenz und Ford Foerster. Die einzelnen Stopps werden von Antenne Koblenz auf Social Media bekannt gegeben.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Sponsoren, die diese Veranstaltung möglich machen: Lotto Rheinland-Pfalz, Bäckerei Hoefer, Autohaus Pretz, Löhr-Center, Forum Mittelrhein und Coca Cola. Wir danken auch unserem Partner Kevin Steffens von Ananas Events.

Weitere Veranstaltungen an diesem Wochenende sind der städtische Flohmarkt am Samstag, den 13.04.24 von 8 bis 17 Uhr hinter dem deutschen Eck und die Saisoneröffnung der Koblenzer Gartenkultur am Sonntag, den 14.04.24 von 11 bis 18 Uhr am Schlossvorplatz in Koblenz.