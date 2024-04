Event am 4. Mai bietet Live-Beats, Drinks und Snacks

Bei entspannten elektronischen Klängen den Sonnenuntergang mit Freunden oder der Familie direkt am schönen Rhein genießen. Dabei auf das glitzernde Wasser schauen, Snack in der einen, Getränk in der anderen Hand: Da kommt Urlaubsfeeling auf in Neuwied. Genau dieses Gefühl schafft am Samstag, 4. Mai, das Event „Deich chillen“ vom Quartiermanagement südöstliche Innenstadt, wenn DJ Me & Myself ab 18 Uhr im Pegelturm direkt am Rheinufer auflegt.

Die große Freitreppe und zusätzliche Sitzgelegenheiten bieten viel Platz mit direktem Blick auf die untergehende Sonne. Dabei schallen aus den Boxen die Beats von Maurice Schmitz alias Me & Myself. Er vereint in seinen Live-Sets House, Tech-House und Deep-House – ein entspannter Mix zum Chillen am Deich. Die Organisatoren vom Quartiermanagement haben auch noch ein optisches Highlight vorbereitet: „Der Pegelturm wird an diesem Abend nach der Dämmerung in farbenprächtigem Licht erstrahlen“, verrät Quartiermanagerin Alexandra Heinz vorab. Für alle, die kein eigenes Picknick mitbringen, leisten in der unmittelbaren Umgebung Gastronomen schnelle Hilfe: Das Anatolia bietet Cocktails, alkoholfreie Getränke und Fingerfood und beim Bootshaus gibt es Herzhaftes vom Grill.

Auch auf dem Marktplatz, in der Marktstraße und an der Deichuferpromenade herrscht an diesem Abend Feierstimmung: Die städtische Veranstaltung „Vom Markt zum Deich“ bietet Tanzaufführungen und Live-Musik für viele Geschmäcker. Die Sandskulpturen-Ausstellung mit beeindruckenden Kunstwerken wird eröffnet und die Feuerwehr lädt zum Hochwasserinformationstag. Für alle, die es schon früher in die Innenstadt zieht, zeigt „Kunst im Karree“ von 11 bis 18 Uhr Kunst in historischen Höfen und neuen inspirierenden Locations.

Weitere Infos zum „Deich chillen“ gibt es im Stadtteilbüro der Sozialen Stadt Neuwied, Rheintalweg 14, Tel. 02631 86 30 70, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de.

Zum Bild: Auf der Treppe am Pegelturm können Gäste beim „Deich chillen“ den Tag zu Beats von DJ Me & Myself ausklingen lassen. (Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange)