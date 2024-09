viele Wege führen zu gelingenden Integration. Einen scharfsinnigen, ideenreichen Blick darauf, wirft der preisgekrönte Kabarettist und Cartoonist Muhsin Omurca. Am Samstag, 12. Oktober, kommt er im Rahmen der Interkulturellen Wochen mit seinem Cartoon-Kabarett „Integration à la Ikea“ nach Neuwied.

„Integration á la Ikea“ kommt nach Neuwied

Interkulturelle Wochen bieten preisgekröntes Cartoon-Kabarett

„Deutschland wird von einem Dauerproblem heimgesucht: Integration. Alle reden davon, aber keiner kennt die Lösung. Außer Muhsin Omurca.“ Der Kabarettist und Cartoonist nimmt mit seinem Programm „Integration á la Ikea“ auf eine humorvolle und künstlerische Art das Thema Integration aufs Korn. Im Rahmen der Interkulturellen Wochen in Neuwied kommt er am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr mit seinem Cartoon-Kabarett in den Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule Neuwied.

Der Schöpfer des Begriffs „Biodeutsche“ kennt seine Landsleute und die Deutschen wie kaum ein anderer und schlägt in seinem Bühnenprogramm eine Lösung vor: „Kuscheltürken“. Jedes Neugeborene erhält vom Staat ein Paar Kuscheltürken und wächst spielend mit seinen Plüschtürken auf. Das ist nicht alles. Damit die Migranten leichter verstehen, was die Gesellschaft von ihnen erwartet, schlägt Muhsin „Integrations-Anleitungen á la Ikea“ vor. Dabei ist die Verbindung von Kabarett und Cartoon eine frische Idee, die Omurca prompt den „Deutschen Kabarett-Sonderpreis“ einbrachte. Er tourt mit seinem ideenreichen und scharfsinnigen Programm nicht nur in Deutschland, Österreich, Finnland und der Türkei, sondern auch in Kanada, Japan, und den USA. Seine Veranstaltungen sind nicht nur unterhaltsam – sie sind ein Beitrag zum interkulturellen Dialog.

Die Veranstaltung wird organisiert vom Türkisch-Deutscher-Freundeskreis e.V. in Kooperation mit der Stadt Neuwied. Um 19 Uhr beginnt der Einlass in den Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule Neuwied, Heddesdorfer Straße 33. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro bei freier Platzwahl. Vorverkaufsstellen sind neben der Volkshochschule die Tourist-Information, Marktstraße 59, sowie dienstags von 16 bis 17 Uhr und donnerstags von 11 bis 12 Uhr das Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, in Neuwied. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Bei den Interkulturellen Wochen in Neuwied schaffen zahlreiche Institutionen, Organisationen, Vereine und ehrenamtliche Netzwerke mit ihren Angeboten Räume für Begegnung und Dialog. Das vollständige Programm finden Interessierte online unter www.neuwied.de/ikw2024. Für Fragen und Anregungen steht die städtische Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka per E-Mail an djacka@neuwied.de oder unter Tel. 02631 802 284 gerne zur Verfügung.

