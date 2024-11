Zur Übergabe einer Infotafel im Bienhorntal lud der Verschönerungsverein Pfaffendorf die Beteiligten und Unterstützer zu einem Vor Ort Treffen ein.

Die Infotafel erläutert die kulturgeschichtliche Vergangenheit des Stadtteils Pfaffendorfs mit terrassiertem Weinanbau.

Gerhard Bruchhof, Vorsitzender des Vereins und Margit Theis-Scholz, ehemalige Dezernentin für Bildung und Kultur, bedankten sich bei dieser Gelegenheit ausdrücklich bei allen Beteiligten für die aktive und engagierte Unterstützung und Mitwirkung bei der Realisierung des Projekts bei einem kleinen Umtrunk und Imbiss.

Das Bürgerprojekt entstand im Zuge der Stadtteilinitiative „Pfaffendorfer Winzer“, die in 2020 begann. In über 60 Gärten und auf öffentlichen Grünflächen wurden inzwischen mehr als 300 Johanniterreben neu gepflanzt und knüpfen an die langjährige Pfaffendorfer Weinanbautraditon an.

Der Wein wird fachmännisch vom Koblenzer Winzer Karsten Lunnebach ausgebaut, die Rebenpflege unterjährig vom ehemaligen Winzerpaar Kornelia und Thomas Löwenstein betreut. Begleitend zu dem Projekt finden regelmäßig gemeinsame Treffen und Veranstaltungen statt.