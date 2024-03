Am Mittwoch, 03. April, findet um 18.00 Uhr im Atrium der Rhein-Mosel-Halle eine Bürgerinfoveranstaltung zum Thema Unterbringung von Asylbewerberinnen und -bewerbern statt. Speziell soll über die Unterbringung von Familien und allein reisenden Eltern mit ihren Kindern in den Kaiserin-Augusta-Anlagen 17 in der Koblenzer Vorstadt informiert werden. Das Gebäude wird von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) zur Verfügung gestellt und muss zunächst für die Wohnnutzung umgebaut werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden eingeladen, um mehr über die geplante Unterbringung zu erfahren und Fragen zu stellen. Oberbürgermeister David Langner, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und Vertreter vom Zentralen Gebäudemanagement und der Ausländerbehörde der Stadt Koblenz werden an der Veranstaltung teilnehmen.