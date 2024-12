Ca. 50 Kunstwerke in Größen bis zu 20 x 16 x 12 cm sind käuflich zu erwerben. Die Preisspanne der Werke liegt zwischen 15 und 95 Euro. In der Regel handelt es sich hierbei um Unikate oder Exemplare einer limitierten Auflage. Einige eigens für den ArtShopper® entwickelte Werke gibt es ausschließlich dort. Neben dem Kunstwerk ist auch ein „Beipackzettel“ enthalten. Dieser stellt Informationen über den Künstler oder die Künstlerin des Werks sowie Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Die Werke werden regelmäßig ausgetauscht, über einen QR Code am ArtShopper® oder vorab unter www.artshopper.online können Interessierte die Werke im Detail dargestellt von allen Seiten betrachten, was aber auch durch die Glasscheiben des Shoppers direkt vor Ort in alter „analogen Tradition“ ebenso erfolgen kann.