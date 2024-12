Adventskalender, mal ohne Schokolade gefüllt, dafür aber mit weihnachtlichen Geschichten – mit dieser besonderen landesweiten Aktion möchten die öffentlichen Bibliotheken, darunter auch die Stadtbücherei Boppard, Kita- und Grundschulkinder für das Vorlesen und das Lesen begeistern. „Mäuseweihnacht“ heißen die diesjährigen Dezembergeschichten für Kitakinder, geschrieben vom bekannten Mainzer Autor THILO und illustriert von der Neustadter Künstlerin Ulrike Sauerhöfer.

Bei den „Dezembergeschichten“ handelt es sich um einen großformatigen Kniekalender speziell zum Vorlesen vor Kitakindern in der Adventszeit. Die Advent-Vorleseaktionen wurden von der Arbeitsgruppe „Lesespaß und Medienbildung aus der Bücherei“ entwickelt und unter Federführung des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz zentral erstellt und verteilt. Auch die Bopparder Kindertagesstätten und Grundschulen erhielten Exemplare der Kalender über die Bopparder Stadtbücherei.

Der Kalender enthält für jeden Kitatag im Dezember ein Kapitel einer spannenden und liebevoll illustrierten Geschichte. Die diesjährigen Dezembergeschichten handeln von den beiden Mäusen Kasper und Babettchen, die durch ein Loch in der Mauer in ein Menschenhaus gelangen. Dort staunen sie über die für sie fremde Welt, merkwürdige Geräusche und besondere Gerüche. Von ihrem sicheren Platz unter der Kommode entdecken sie täglich neue Dinge und wagen kleine Ausflüge ins Haus. Doch Vorsicht: vor dem frechen Kater Moritz müssen sie sich besonders in Acht nehmen.

Ergänzt werden die Geschichten durch Ausmalbilder und Bastelvorschläge. Und als zusätzliches Extra gibt es die Geschichten auch als Hördateien. An jedem Kitatag im Dezember wird ein Kapitel freigeschaltet, sodass die Kinder die „Mäuseweihnacht“ auch zu Hause hören können.

Neben der frühen Sprach- und Leseförderung möchte die Stadtbücherei Boppard mit der Aktion bereits die Vorschulkinder über den Spaß am Zuhören für Bücher und Geschichten begeistern. Die Familien sind herzlich eingeladen, die Stadtbücherei Boppard und das vielfältige Medienangebot kennenzulernen. Bilder- und Vorlesebücher, Tonies und Hör-CDs für Kinder, Tiptoi-Bücher und Tiptoi-Stifte, Bastelbücher, Elternratgeber und vieles mehr stehen zum Ausleihen bereit.

Für die Aktion „Adventskalender“, die sich an Kinder der ersten bis vierten Grundschulklassen richtet, hat die Autorin Stephanie Gessner exklusiv die Geschichte „Das Weihnachts-Ei“ geschrieben. In diesem rasanten Winterabenteuer finden Jule und Costa auf mysteriöse Weise ein Ei und erhalten einen geheimen „Ausbrüte“-Auftrag.

An jedem Schultag im Advent lesen die Lehrerinnen und Lehrer den Kindern ein Kapitel vor. Die Kapitel sind täglich in Umschläge verpackt. Wie bei einem Adventskalender, an dem man täglich ein Türchen öffnet, wird täglich ein Umschlag geöffnet. Zusätzlich gibt es Rätsel in drei Schwierigkeitsstufen für die Kinder. Wer alle Rätsel löst, erhält einen Lösungssatz und kann an einer Verlosung der Stadtbücherei teilnehmen. Und auch für die Grundschulkinder gibt es die Geschichten als Hördateien zum Nachhören.

Und wer gerne noch mehr Geschichten kennenlernen möchte, egal ob zum Zuhören oder Selberlesen, findet viele weitere Kinderbücher mit Geschichten und vieles mehr zum Ausleihen bei einem Besuch in der Stadtbücherei Boppard.

Weitere Infos gibt es vor Ort in der Stadtbücherei Boppard, Untere Fraubachstraße 8, zu den Öffnungszeiten: montags und freitags jeweils von 10 bis 14 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Die Stadtbücherei Boppard, ist telefonisch unter 06742/103-11 und per E-Mail unter stadtbuecherei@boppard.de erreichbar.