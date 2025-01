Die Weihnachtsbaumsammlung vom Kommunalen Servicebetrieb Koblenz findet im nächsten Jahr wieder zwei mal statt. Alle Termine sind im Abfallkalender des jeweiligen Stadtteils zu finden.

Die zu entsorgenden Weihnachtsbäume dürfen eine Maximallänge von 1,80 m aufweisen und müssen ohne jeglichen Schmuck, Lametta und Ständer am Abfuhrtag bis spätestens 6:00 Uhr, jedoch frühestens am Vortag ab 19:00 Uhr an den Straßenrand gelegt werden. Sonstiger Grünschnitt wird bei der Abholung nicht berücksichtigt.

Weihnachtsbäume werden an folgenden Terminen in den jeweiligen Stadtteilen abgeholt:

Altstadt, 07.01.2025, 27.01.2025

Arenberg, 22.01.2025, 13.02.2025

Arzheim, 22.01.2025, 13.02.2025

Asterstein, 08.01.2025, 03.02.2025

Bubenheim, 23.01.2025, 06.02.2025

Ehrenbreitstein, 08.01.2025, 03.02.2025

Goldgrube, 14.01.2025, 29.01.2025

Güls1, 17.01.2025, 10.02.2025

Güls2, 17.01.2025, 10.02.2025

Horchheim, 09.01.2025, 30.01.2025

Horchheimer Höhe, 09.01.2025, 30.01.2025

Immendorf, 22.01.2025, 13.02.2025

Karthause1, 16.01.2025, 05.02.2025

Karthause2, 15.01.2025, 04.02.2025

Karthause3, 15.01.2025, 04.02.2025

Kesselheim, 23.01.2025, 06.02.2025

Lay, 13.01.2025, 28.01.2025

Lützel, 23.01.2025, 06.02.2025

Moselweiss, 14.01.2025, 29.01.2025

Metternich1, 21.01.2025, 12.02.2025

Metternich2, 21.01.2025, 12.02.2025

Neuendorf, 24.01.2025, 07.02.2025

Niederberg, 08.01.2025, 03.02.2025

Oberwerth, 14.01.2025, 29.01.2025

Pfaffendorf, 10.01.2025, 31.01.2025

Pfaffendorfer Höhe, 10.01.2025, 31.01.2025

Rauental, 13.01.2025, 28.01.2025

Rübenach1, 20.01.2025, 11.02.2025

Rübenach2, 20.01.2025, 11.02.2025

Stolzenfels, 16.01.2025, 05.02.2025

Stadtmitte, 07.01.2025, 27.01.2025

Vorstadt, 07.01.2025, 27.01.2025

Wallersheim, 24.01.2025, 07.02.2025

Alternativ, wenn ein Termin vergessen wurde, kann der Weihnachtsbaum auch zur Grünschnittkompostieranlage in Niederberg gebracht werden, dort gelten folgende Öffnungszeiten:

Mo. + Do. 8.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 15.00 Uhr,

Di. + Fr. 8.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 17.00 Uhr

Mi. + Sa. 8.00 – 12.00 Uhr.