Koblenz. Die Koblenzer Bäder GmbH (KBG) hat am 6. Dezember 2024 zu einem Pressegespräch im Moselbad eingeladen, um die ersten 100 Tage des neuen Moselbads Revue passieren zu lassen. Seit der Eröffnung am 24. August 2024 hat sich das moderne Schwimm- und Saunabad zu einem beliebten Anziehungspunkt für Wassersportbegeisterte und Erholungssuchende entwickelt.

In den ersten 100 Betriebstagen haben bereits über 50.000 Besucher die neuen Einrichtungen bisher genutzt. Dabei entfallen mehr als Zweidrittel auf die Besucher im Bad. „Die Besucherzahlen übertreffen unsere ursprünglichen Prognosen und zeigen das große Interesse der Koblenzer.“, so die Geschäftsführung.

Letzte Restarbeiten am Bau des Hallenbads mit Sauna und Gastronomie laufen noch – unbemerkt vom Publikum. Die Geschäftsführung sieht sich hier auf der Zielgeraden, so dass das Baubudget von 48 Mio. € eingehalten wird.

Ein Ort für Erholung und Aktivität

Das Moselbad Koblenz bietet nicht nur ein umfangreiches Kursprogramm, sondern auch eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Erholung und sportlichen Betätigung. Mit sieben verschiedenen Becken, darunter ein Springerbecken und ein 25-Meter-Sportbecken, sowie einer großzügigen Saunalandschaft mit Außensaunen und einem Saunagarten, ist das Moselbad der ideale Ort für Bewegung und Entspannung. Abgerundet wird der Aufenthalt durch das gastronomische Angebot, welches eine Auswahl an Snacks und Getränken beinhaltet.

„Mit einem Team von rund 50 Mitarbeitern wurde in den ersten 100 Tagen großartiges geleistet. Die positive Resonanz der Besucher bestätigt uns in unserer Arbeit. Die Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge wurden Ende November in der Gesellschafterversammlung besprochen und werden da, wo es sinnvoll und möglich ist umgesetzt.“, berichtet Prof. Dr. Christian Kuhn, Geschäftsführer der KBG.

Anpassungen ab 1. Januar 2025

Es wird eine Anpassung der Ermäßigungsregelung für Personen mit einem Grad der Behinderung (GdB) vorgenommen. Zukünftig erhalten Personen bereits ab einem GdB von 50 eine Ermäßigung, im Gegensatz zur bisherigen Regelung, die erst ab einem GdB von 70 galt. Diese Änderung orientiert sich an der gängigen Praxis in vielen Kommunen sowie vielen anderen Einrichtungen in Koblenz, wodurch eine einheitlichere und gerechtere Handhabung gewährleistet wird.

Ebenso wird ein neuer Tarif eingeführt, der es Gästen ermöglicht, wochentags für einen Zeitraum von zwei Stunden die Sauna zu nutzen. Der Preis für diesen Tarif beträgt 20 €. Wer länger bleiben mag, kann dieses einfach tun und zahlt den Differenzbetrag nach. Somit wird die Entspannung nach der Arbeit in der Woche kostengünstiger und nachfragegerechter möglich.

Um eine durchgehende Öffnung zu gewährleisten, wird die Betriebszeit dienstags und donnerstags nach dem Frühschwimmen von 7 bis 21 Uhr verlängert. Durch diese Änderung möchte das Moselbad den Bedürfnissen der Besucher besser gerecht werden und eine kontinuierliche Nutzung der Einrichtung ermöglichen.

Im Blick hat man auch das gut genutzte Frühschwimmen. Wenn die Öffnungszeiten derzeit aus personellen und organisatorischen Gründen auch nicht ausgeweitet werden können, hat man sich verständigt, bei weiterhin guter Nutzung diesen Aspekt in 2025 erneut zu prüfen.

Nach sorgfältiger Prüfung werden jedoch nicht alle Anregungen und Kritiken umgesetzt. Der Wunsch nach weiteren Preisreduktionen für Rentner, Vereinsmitglieder sowie sozialen Einrichtungen kann nicht berücksichtigt werden. Solche Rabatte entsprechen nicht mehr der gängigen Praxis.

Oberbürgermeister David Langner betont: „Wir werden uns immer wieder anschauen, wo wir Tarife oder Öffnungszeiten im Sinne der Gäste anpassen können. Klar aber ist, dass das Moselbad schon heute ein attraktives Schwimm- und Saunaangebot für alle Bürgerinnen und Bürger bietet. Gutscheine für den Besuch eignen sich sehr gut als Weihnachtsgeschenk.“

Ausblick

Ab dem 1. Januar 2025 wird Albert Diehl als technischer Geschäftsführer der Koblenzer Bäder GmbH ausscheiden und Prof. Dr. Christian Kuhn übernimmt die alleinige Geschäftsführung. Oberbürgermeister David Langner und Stadtwerke Geschäftsführer Lars Hörnig danken Albert Diehl für die geleistete Arbeit: „Albert Diehl war mit seiner Expertise und Erfahrung ein ganz wesentlicher Faktor für den Bau und den Erfolg des Moselbads.“, so Oberbürgermeister David Langner.

Für die Zukunft plant die KBG das eigene Angebot weiter auszubauen. Geplant sind Themennächte in der Sauna sowie die Erweiterung des Kursprogramms im Schwimmbad. Neben der schon sehr gut genutzten Sportschwimmmöglichkeit verweist Betriebsleiter Daniel Genz auf das Angebot der Wasserattraktionen am Wochenende. Hier werden mit einem Wasserparcour und einem Eisberg zum Klettern besondere Zeiten für die Bedarfe der Familien geschaffen.

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten sucht findet hier https://moselbad-koblenz.de/ Informationen zu Gutscheinen und Geldwertkarten.

Untertitel zum Foto (v.l.n.r): Stadtwerke Geschäftsführer Lars Hörnig, Oberbürgermeister David Langner und KBG Geschäftsführer Prof. Dr. Christian Kuhn lassen die ersten 100 Tage Moselbad Revue passieren.

Foto: Stadtwerke Koblenz / Laura Bell