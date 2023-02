Bei einem gemeinsamen Treffen mit Bildungs- und Kulturdezernentin Margit Theis-Scholz und den jeweiligen Schulleitungen des Gymnasiums auf dem Asterstein, der Albert-Schweitzer-Realschule plus, der Förderschule am Bienhorntal und der Grundschule Asterstein wurden die Weichen für zukünftige Projekte und Kooperationen gestellt. So soll zum Beispiel in den Bereichen Nachhaltigkeitserziehung, Sport, Kunst und Demokratiestärkung über die Schulgrenzen hinaus verstärkt zusammengearbeitet. Bereits bestehende Verbunde sollen vertieft werden. Als konkrete Beispiele wurden Sportturniere oder die gemeinsame Beteiligung am „Dreck-weg-Tag“ besprochen.

Foto: Stadt Koblenz / Patricia Di Paolo Paschau

v.l.n.r.: Bastian Staudt (Schulleiter Gymnasium auf dem Asterstein), Jeannine Burke (Schulleiterin Albert-Schweitzer-Realschule plus), Margit Theis-Scholz (Bildungs- und Kulturdezernentin der Stadt Koblenz), Jürgen Karbach (Amtsleiter Kultur- und Schulverwaltungsamt), Lana Kress (Mitarbeiterin Kultur- und Schulverwaltungsamt), Marco Emmerich (Schulleiter Förderschule am Bienhorntal), Martin Lohmer (Schulleiter Grundschule Asterstein)