Wallmerod (ots) – Am 08.12.2021 gegen 18:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim in Wallmerod. Der Zimmer wurde schnell durch die eingetroffene Feuerwehr gelöscht. Drei Personen wurden durch eine Rauchintoxikation leicht verletzt und befinden sich in medizinischer Behandlung. Die Kriminalpolizei Koblenz ist vor Ort. Es wird nachberichtet.

Quelle: news aktuell GmbH