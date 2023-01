Bruchhausen – Am Abend des 11.01.2023 gegen ca. 19:45Uhr kam es in der Kirchstraße in Bruchhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der gesuchte PKW beschädigte beim vorbeifahren einen haltenden PKW, in welchem sich noch mehrere Fahrzeuginsassen befanden. Diese konnten Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben.

Die Polizei Linz am Rhein sucht nun nach Zeugen welche Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bzw. den verantwortlichen Fahrzeugführer geben können.

Hinweise werden an die 02644-9430 oder an PILinz@Polizei.RLP.de erbeten.