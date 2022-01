Bad Ems (ots) – Bad Ems. Am Mittwoch, den 12.01.2022, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Badhausstraße in Bad Ems zu einem Verkehrsunfall. Die 51-jährige Geschädigte querte zu Fuß die Badhausstraße aus westlicher Richtung, als sie von einem Pkw aus der Mainzer Straße kommend in Fahrtrichtung Braubacher Straße erfasst wurde.

Das Fahrzeug setzte seine Fahrt nach der Kollision in Richtung Braubach fort und soll sogar noch beschleunigt haben. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Wenn sie sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems.