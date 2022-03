Koblenz (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 10.03. und 18.03.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Fahrzeug in der Andernacher Straße in Koblenz. Der graue VW Golf wurde im Innenraum verwüstet und beschädigt. So wurden die Fahrtrichtungsanzeiger abgebrochen, das Radio ausgebaut und auseinandergenommen, der Fahrzeugschein zerrissen und diverse Verkleidungen

abmontiert.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-2911 oder PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Koblenz