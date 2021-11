Weisel (ots) – Am 07.11.2021 gegen 13:15 Uhr begann ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer seine Fahrt von der Ortslage Bornich über die Landstraße 338 in Richtung Weisel. Eine andere Verkehrsteilnehmerin beobachtete wie der Fahrzeugführer des grauen VW Golf bereits auffällig ausparkte. Bei der weiteren Fahrt geriet der Fahrer des Fahrzeuges mehrfach über die Mittelleitlinie auf den Gegenfahrstreifen, fuhr augenscheinlich „Schlangenlinien“ und bremste oftmals abrupt ab. In der Ortslage Weisel kamen ihm mehrere Pkw entgegen, die teils stark abbremsen und ausweichen mussten. Diese Fahrzeugführer, sowie weitere Zeugen der Vorfälle, werden gebeten sich mit der Polizei St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Quelle:news aktuell GmbH