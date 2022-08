Koblenz (ots) – Am Samstag, den 13.08.2022 gegen 18:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge im Vorbeifahren einer Streife, dass er eben beobachtet hatte, wie ein männlicher Täter in der Andernacher Straße den rechten Außenspiegel eines geparkten Pkw abgeschlagen habe.

Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend in die Nahbereichsfahndung und konnten eine Person ausfindig machen, auf die die angegebene Personenbeschreibung zutraf. Der Zeuge entfernte sich jedoch in der Zwischenzeit vom Tatort. Seine Aussage wird für die Klärung des Sachverhalts dringend benötigt. Er wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Verbindung zu setzen:

0261-103-2911 oder pikoblenz2@polizei.rlp.de. Gleiches gilt für mögliche weitere Zeugen, die Angaben zum Täter machen könnten