Der Trailer ist fertig und gibt einen ersten Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Wochen zu erwarten ist: 12 Personen, die die Koblenzer Stadtgesellschaft repräsentieren, befüllen hölzerne Wahlurnen mit ihren Gedanken, Meinungen, Wünschen und Visionen zur heutigen und zukünftigen Demokratie in Koblenz. Die Wahlurnen werden als Zeitkapseln im Stadtarchiv gelagert und erst zur BUGA im Jahr 2029 wieder geöffnet. Was sich in den kommenden 8 Jahren wohl alles bewahrheitet und verändert?

In den nächsten Wochen werden die teilnehmenden Personen und ihre Gedanken in Videoform über den Instagram-Account zeitkapselkoblenz und die Kanäle der Partnerschaft für Demokratie Koblenz (Facebook + Webseite www.demokratie-koblenz.de/zeitkapsel) nach und nach vorgestellt.

Das Projekt wird von Studierenden der Kulturwissenschaft an der Uni Koblenz betreut, in Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie Koblenz im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Der Trailer ist hier zu finden: www.demokratie-koblenz.de/zeitkapsel

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz