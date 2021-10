Lahnstein. Am 04. Oktober 2021 feierte die Lahnsteiner Kindertagesstätte EinSteinchen ihr zehnjähriges Jubiläum. Eröffnet wurde die erste kommunale Kita Lahnsteins damals noch in den Räumlichkeiten der Marksburgschule in Braubach. Nach einer weiteren Übergangslösung im Jahr 2013 in den ehemals von der Kita Morgenstern genutzten Räume in der C.-S.-Schmidt-Straße, konnte die Kita im Jahr 2015 am heutigen Standort im Gebäude der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Schule am Kaiserplatz eröffnet werden.

Heute besteht die Kita EinSteinchen aus vier Gruppen. Unter Leitung von Claudia Knieper kümmern sich 13 Erzieherinnen und 3 Erzieher um die 75 Kinder.

Am 07. Oktober feierte Oberbürgermeister Peter Labonte in der Kita zusammen mit den Erzieherinnen, Erziehern und Kindern sowie der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein das zehnjährige Jubiläum.

Als Geschenk brachte er drei nagelneue Laufräder mit, mit denen die Kinder künftig über das Gelände der Kita flitzen können.

Auch Vertreter und eine Vertreterin der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein waren vor Ort und erklärten den Kindern die verschiedenen Funktionen des Feuerwehrautos´.

Bildunterzeile:

Bild 1: OB Peter Labonte gratulierte der kommunalen Kita EinSteinchen zum 10. Geburtstag.

Foto: Pressestelle Stadt Lahnstein

Quelle: Pressestelle Stadt Lahnstein