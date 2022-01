Unkel-Scheuren (ots) – In der Nacht von Freitag den 28.01. auf Samstag den 29.01. kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz am Rhein, in der Ortslage Unkel OT Scheuren zu zahlreichen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Beschädigt wurde ein PKW und ein Wohnmobil, mehrere Hauseingangstüren, aber auch mehrere Verkehrsschilder und ein Stromverteilerkasten.

Im Rahmen einer sofortigen Nahbereichsfahndung konnte die Polizei Linz am Rhein eine erfolgsversprechende Videoüberwachungsanlage ausmachen, deren Auswertung jedoch noch andauert. Weiterhin konnten Hinweise auf den Verursacher der Schmierereien erlangt werden, der auf einer Privatparty anwesend war und dort ebenfalls auffällig wurde.

Sollten Sie Hinweise zum Verursacher geben können, oder selbst Beschädigungen an ihrem Eigentum im Bereich Unkel OT Scheuren festgestellt haben, bittet die Polizei Linz am Rhein um fernmündliche Mitteilung über die 02644-9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de.

Quelle: news aktuell GmbH