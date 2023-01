Der Ausbau der Rheinanlagen durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen geht voran: Nachdem sich die Bauarbeiten wegen Materialengpässen etwas verzögert haben, baut derzeit eine Spezialfirma die Wegegitter zum Schutz der Baumwurzeln ein. Dafür werden 80 Zentimeter lange Bodenanker in die Erde geschraubt und mit einem Deckel verschlossen. Sie bilden das Fundament für die Metallgitter, auf denen der rund 180 Meter lange, neue Weg zwischen Einmündung Lennéstraße und Augusta-Denkmal anschließend gebaut wird.

Die Gitter sorgen dafür, dass Luft zwischen den Wurzeln und der Wegedecke bleibt. Die Bäume können so weiterwachsen, ohne dabei den neuen Weg hochzudrücken. Um sie nicht mit heißem Asphalt zu schädigen, verzichten die Planer zudem auf den Possehl-Belag, der im nördlichen Teil der Rheinanlagen bis zur Einmündung Januarius-Zick-Straße verwendet wurde. Stattdessen arbeiten sie mit einem farblich passenden Pflaster, das ein sehr ähnliches Bild ergibt. An den Rändern des Weges wird die Betoneinfassung vom südlichen Bereich fortgesetzt. Geplant ist, in den kommenden Jahren in mehreren Bauabschnitten den gesamten südlichen Teil der Kaiserin-Augusta-Anlage bis zum Ende des Schwanenteichs schrittweise anzugleichen.

Die Neuanlage des Weges war unter anderem nötig, weil Regenwasser nicht mehr über die Rasenflächen in Richtung Rhein ablaufen konnte und sich deshalb Pfützen bildeten. Zudem hatten die alten Platanen, die noch aus der Anfangszeit der Rheinanlagen zwischen 1856 und 1861 stammen, an vielen Stellen den Belag angehoben. Von dem Ausbau ausgenommen bleibt vorerst der Abschnitt in Höhe des Café Rheinanlagen und des Biergartens. Auch der Platz vor dem Augusta-Denkmal wird erst einmal ausgespart, da der Steinbalkon in Schieflage geraten ist und eine umfassendere Sanierung notwendig ist.

Wegen der Bauarbeiten ist der Weg weiterhin komplett für den Durchgang gesperrt. Fußverkehr kann auf den Leinpfad ausweichen. Für Fahrradfahrende ist eine Umleitung über die parallel verlaufende Mainzer Straße ausgeschildert.

Foto (Stadt Koblenz/Verena Groß): Mitarbeiter einer Fachfima versenken derzeit Metallanker im Boden, auf denen der neue Weg verlaufen wird. Mit dem Gittersystem wollen die Planer die Wurzeln der alten Platanen schützen.