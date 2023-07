Jugendfeuerwehr aufgebaut und elf Jahre geleitet

Bad Hönningen. Da er am regulären Abend des Verbandsgemeindefeuerwehrtages Bad Hönningen verhindert war, erhielt nunmehr Wolfgang Zimmermann von der Freiwilligen Feuerwehr im „exklusiven“ Rahmen das Goldene Feuerwehrehrenzeichen für 45-jährige „aktive und pflichttreue ehrenamtliche Tätigkeit“ in der Feuerwehr. Landrat Achim Hallerbach überreichte gemeinsam mit Bürgermeister Jan Ermtraud, Urkunde und Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz in der Verbandsgemeindeverwaltung.

Landrat Achim Hallerbach überbrachte Brandmeister Wolfgang Zimmermann die Glückwünsche des Kreises und drückte seine Wertschätzung für die ehrenamtlichen Verdienste in der Feuerwehr über einen so langen Zeitraum aus. Er zollte gemeinsam mit Bürgermeister Jan Ermtraud, Wehrleiter Michael Scharrenbach und dem Wehrführer der Feuerwehr Rheinbrohl, Peter Scheidgen, seinen ausdrücklichen Respekt und Anerkennung aus.

Wolfgang Zimmermann trat im Februar 1978 in die Freiwillige Feuerwehr Rheinbrohl ein. 2001 wurde er zum Gruppenführer und zum Jugendfeuerwehrwart ausgebildet. 2005 erfolgte die Beförderung zum Brandmeister. Bis heute ist Zimmermann ein verlässlicher Kamerad, der vielfältige Aufgaben in seinem Löschzug übernommen hat. 1998 war er gemeinsam mit Bernd Loth der erste Jugendfeuerwehrwart der neugründeten Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Hönningen und stand dieser elf Jahre vor. In diesem Jahr feiert die Jugendfeuerwehr ihr 25-jähriges Bestehen. Die Jugendfeuerwehr lag ihm immer besonders am Herzen. „Nur mit einer aktiven Förderung der Kinder und Jugendlichen ist die Zukunft unserer Feuerwehren zu sichern,“ betont Wolfgang Zimmermann.

Bildunterschrift: Das Goldene Feuerwehrehrenzeichen für 45-jährige aktive Tätigkeit in der Feuerwehr erhielt Brandmeister Wolfgang Zimmermann (Mitte). Es gratulieren (v.l.n.r.): Wehrleiter Michael Scharrenbach, Landrat Achim Hallerbach, Wehrführer Peter Scheidgen und Bürgermeister Jan Ermtraud. Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)