Urbar (ots) – In der Zeit zwischen 19.01.2022, 12:10 Uhr, und 20.01.2022, 00:05 Uhr, kam es in der Straße “Am Kammrädchen” in Urbar zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Hierbei hebelten bislang unbekannte Täter eine Balkontür im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten hierüber in eine Wohnung im 1. Stock des Anwesens. Dort wurden mehrere Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Auch die entstandene Schadenssumme kann nicht beziffert werden. Zeugen, die im Bereich “Am Kammrädchen” in Urbar im Tatzeitraum oder davor verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.