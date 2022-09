57537 Wissen, K 71 (ots) – Am Do., 08.09.2022, gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Seat Ibiza die K 71 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen. In dem Steigungsstück kam ihr nach ca. 700 Metern in einer Rechtskurve ein silbergrauer Pkw Skoda-Octavia Kombi mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste die 34-Jährige nach rechts ausweichen.

Beim Gegenlenken verlor sie ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte die linksseitige Schutzplanke. An ihrem Pkw und der Schutzplanke entstand ein Schaden von ca. 5000,-EUR. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Skoda-Fahrer setzte unerkannt seine Fahrt in Richtung Wissen fort. Zeugen bzw. Personen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.