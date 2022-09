Hachenburg (ots) – Am Donnerstag, den 08.09.2022, kam es in der Zeit zwischen 02:15 Uhr bis 02:20 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl in einem metallverarbeitenden Betrieb in Luckenbach, Vor der Neuwiese. Die unbekannten Täter gelangten durch eine eingeworfene Plexiglasscheibe am dortigen Rolltor in das Gebäudeinnere. Dort wurden zirka 1 Tonne an Rohstoffen, hier: Kupfer und Messing, entnommen und vermutlich mit einem größeren Fahrzeug, Lkw oder Transporter, weggeschafft. Die Schadenshöhe wird auf zirka 22.000EUR geschätzt.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.