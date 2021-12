57537 Wissen, L 278, Hof Hufe (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn führte am Do., 09.12.2021, gegen 15:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit ca. 3000,-EUR Sachschaden. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer befuhr hierbei mit seinem Pkw Opel Corsa die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Morsbach. Ausgangs einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Schutzplanken. Am Pkw und den Schutzplanken entstand Sachschaden.

Quelle: news aktuell GmbH