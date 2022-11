57537 Wissen, Dörnerstr. (ots) – Ein 16-jähriger Fahrzeugführer stellte vor Schulbeginn am Do., 03.11.2022, gegen 07:45 Uhr, seinen orange-schwarzen Kleinkraftrad-Roller Peugeot Cycles, mit dem Versicherungskennzeichen 576 JEP, in der Dörnerstr. verschlossen ab. Als er gegen 15:00 Uhr mit seinem Roller nach Hause fahren wollte, stand dieser nicht mehr an seinem Platz. Offensichtlich hatten zwischenzeitlich unbekannte Täter das Fahrzeug entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.