Brigitte Neumann und K. D. Boden lesen am 5. Dezember

Die ersten Schneeflocken sind auch am Rhein bereits gefallen. Öfen und Kamine wärmen Küchen und Wohnzimmer. Die Nächte sind lang. Der Winter ist da. Ein passendes literarisches Programm bietet die Lesung „Die vier Jahreszeiten – Winter“ mit Brigitte Neumann und K. D. Boden. Zum finalen Teil des diesjährigen Jahreszeiten-Zyklus treffen sich Literaturinteressierte am Dienstag, 5. Dezember, um 15 Uhr in der StadtBibliothek Neuwied, Pfarrstraße 8. Die literarische Lesung ist Teil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Zur vollen Stunde – Literatur am Nachmittag“ des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied und der StadtBibliothek Neuwied. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten um Anmeldung telefonisch unter 02631 802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de.

Bild:

Brigitte Neumann und K. D. Boden bei der Herbst-Lesung der Reihe.

Foto: Volker Trümper