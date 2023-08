Infoveranstaltung am 20. September im Heimathaus

Die Zukunft der Energieversorgung ist für Mieter, Vermieter und Eigenheimbesitzer gleichermaßen aktuell. Klimafreundliche Lösungen für die Wärme- und Stromversorgung in Wohnräumen sind gefragt. Das Klimaschutzmanagement der Stadt Neuwied unterstützt Interessierte dabei, die für sie optimale Lösung zu finden, und bietet diesen Herbst eine Infoveranstaltung zum Thema „Heizungstausch“ an.

Fachleute informieren am 20. September von 18 bis 20 Uhr in der Stadthalle Heimathaus in Neuwied. Teilnehmende können sich umfassend über klimafreundliche Lösungen für die Wärme- und Stromversorgung informieren. In Vorträgen und an Infoständen werden Wissen und Erfahrungen der Experten geteilt. Dabei werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie beispielsweise die Nutzung erneuerbarer Energien, die Fördermöglichkeiten für den Heizungstausch sowie die Vorteile und Herausforderungen bei der Umstellung auf klimafreundliche Technologien.

Alle Teilnehmenden werden die Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen und sich einen neutralen Überblick über die Anbieter auf dem komplexen Markt zu verschaffen. Das Klimaschutzmanagement der Stadt Neuwied setzt sich für den Klimaschutz und die Förderung nachhaltiger Lösungen ein. Das Informationsangebot soll einen Beitrag dazu leisten, über Klimaschutz zu informieren und pragmatische Lösungen auf lokaler Ebene umzusetzen.