Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Bis Ende November sollen möglichst viele Bürger:innen an der Abstimmung teilnehmen.

Baudezernent Bert Flöck wünscht sich eine rege Beteiligung an der Umfrage: „Wir wollen in Koblenz fahrradfreundlicher werden und einen nachhaltigen und klimafreundlichen Verkehr entwickeln, von dem alle Koblenzerinnen und Koblenzer profitieren. Zusammen mit dem Radentscheid Koblenz haben wir Maßnahmen bis 2027 entwickelt, die wir in Teilen schon umgesetzt haben: Neben der Casinostraße als Fahrradstraße sind auch weitere neue Radverkehrsanlagen in verschiedenen Straßen der Stadt entstanden. Das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof ist im Entstehen und weitere Neuerungen, wie die neue Radverkehrsführung in der Rizzastraße stehen noch in diesem Jahr an. Jetzt geht es um die Frage: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? Wir bitten daher alle Koblenzer, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen.“