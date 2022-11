Die Wertstoffhöfe in Linkenbach, Linz und Neuwied werden am Montag, 28.11.2022 aus betrieblichen Gründen bereits um 12 Uhr schließen. Die letzte Annahme ist an diesem Tag um 11.45 Uhr. Am Dienstag, 29.11.2022 sind die Wertstoffhöfe wieder wie gewohnt geöffnet.

