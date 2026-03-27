IKEA unterstützt CarMen-Fahrradwerkstatt mit 3.000 Euro – Spende ist Erlös aus Weihnachtsbaumverkauf

Weihnachten ist ein wunderbares Fest der Traditionen. Eine ganz besonders langjährige und vor allem nachhaltige Tradition ist die Spendenaktion von Ikea zugunsten der CarMen-Fahrradwerkstatt. Erneut spendete das schwedische Einrichtungshaus für jeden verkauften Weihnachtsbaum drei Euro an die Werkstatt im Stadtteil Metternich. Als Startschuss in die Frühjahrs- bzw. Fahrradsaison fand kürzlich die symbolische Spendenübergabe statt.

Die zertifizierte Meisterwerkstatt gehört zum Inklusionsbetrieb CarMen gem. GmbH, einer Tochtergesellschaft der Koblenzer Caritas. Gebrauchte, gespendete Fahrräder werden aufbereitet und gegen einen Sachkostenbeitrag überwiegend an Menschen mit geringem Einkommen weitergegeben. Natürlich sind auch alle anderen Kunden herzlich willkommen, die im Sinne der Nachhaltigkeit mit einem neu aufbereiteten Rad mobil sein möchten.

Werkstatt schafft Inklusion und ermöglicht berufliche Perspektiven

Zum engagierten Team der Fahrradwerkstatt zählen neben Zweiradmechanikermeister Steven Wackermann auch zwei festangestellte Mitarbeiter sowie Teilnehmende in sogenannten Arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. In Kooperation mit dem Jobcenter erhalten arbeitssuchende Menschen neben der praktischen Arbeit auch eine intensive sozialpädagogische und berufsbezogene Begleitung.

„Uns ist es wichtig, gezielt ein nachhaltiges Vorzeigeprojekt vor Ort zu unterstützen“, sagte Janet Wittmaack, Market Managerin von IKEA Koblenz. „Die Philosophie der Werkstatt begeistert uns: Gebrauchte Räder starten in ein „neues“ Leben, Menschen mit Handicap werden beschäftigt und Arbeitssuchende erhalten eine neue Perspektive im Arbeitsleben.“

Dank der Spende kann neben Spezialwerkzeugen auch ein elektrischer Montageständer angeschafft werden, der insbesondere die Arbeiten mit schweren E-Bikes enorm erleichtert. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei IKEA für die langjährige Treue und erneute Unterstützung“, sagte CarMen-Geschäftsführerin Andrea Steyven. „Die Spende ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung unseres Werkstattteams und ermöglicht uns eine wichtige Investition in die Zukunft.“

Weitere Informationen:

CarMen-Fahrradwerkstatt, Steven Wackermann,

Telefon: 0261 91160-17, E-Mail: wackermann@carmenggmbh.de

Foto 1 (Andreas Drüe)

Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe in der CarMen-Fahrradwerkstatt in Metternich (v. l. n. r.): CarMen-Geschäftsführerin Andrea Steyven, Zweiradmechanikermeister Steven Wackermann, Market Managerin Janet Wittmaack und Lisa Schmitz.