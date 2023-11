Weihnachtsmarkt in Bendorf: Umleitung der Linie 8

Von Donnerstag, den 07.12.2023 (ab 16 Uhr) bis Sonntag, den 10.12.2023 (ganztägig), findet der Bendorfer Weihnachtsmarkt statt. In dieser Zeit wird die Hauptstraße zwischen den Einmündungen Siegburger Straße und Steinstraße für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Busse der Linie 8 in Richtung Koblenz werden wie folgt umgeleitet:

Ab der Haltestelle „Stadtpark“ über Luisenstraße, Engersport, Engerser Straße, Ringstraße, Rheinstraße, Untere Vallendarer Straße und Bahnhofstraße.

Die Haltestelle „Bendorf-Friedhof“ wird hinter die Einmündung der Bahnhofstraße verlegt.

In Richtung Bendorf-Sayn fahren die Busse der Linie 8 den regulären Linienweg.

Weihnachtsmarkt in Arzheim: Verkürzter Linienweg der Linie 10

Am Samstag, dem 09.12.2023, von 14:00 bis 22:00 Uhr und am Sonntag, dem 10.12.2023, von 12:00 bis 20:00 Uhr wird in der Hinterdorfstraße in Arzheim wegen des Weihnachtsmarkts eine Vollsperrung eingerichtet.

In dieser Zeit fahren die Busse der Linie 10 einen verkürzten Linienweg bis zum Kreisverkehrsplatz in der Kreisstraße. Die Linienfahrten enden und starten an der Haltestelle „Am Kapellchen“.

Die Haltestellen „Im Pelzer“, „Spillesje“, „Schulplatz“, „In der Strenge“ und „Herman-Löns-Straße“ können während der Vollsperrung nicht angefahren werden.