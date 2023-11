Caritas-Wunschbaum strahlt vom 27. November bis 7. Dezember im evm-Kundenzentrum – Wünsche können auch telefonisch oder online erfüllt werden

Seit 19 Jahren bereiten der Caritasverband Koblenz und die Energieversorgung Mittelrhein (evm) mit der Wunschbaum-Aktion bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine besondere Freude. Play-Station, Handy, angesagte Markenkleidung, Schmuck oder gar eine Urlaubsreise: Solche Wünsche sucht man am Weihnachts-Wunschbaum der Caritas vergebens. Viele Kinder, Familien und Alleinstehende aus unserer Region haben ganz andere, viel bescheidenere Weihnachtswünsche.

Die fünfjährige Mara besucht einen Kinderhort und wünscht sich ein Malbuch mit Pferden. Henry, 10 Jahre, möchte einmal Pilot werden und freut sich über einen Modellbausatz oder ein 3D-Puzzle von einem Flugzeug. Ein 63-jähriger Mann, der von der Wohnungslosenhilfe betreut wird, benötigt für den Winter dringend warme Unterwäsche, Handschuhe und eine Mütze. Eine 69-jährige Witwe mit kleiner Rente freut sich über einen Friseurgutschein. Die von Bürgergeld lebende alleinerziehende Mutter möchte mit ihren zwei Kindern gerne einmal mit der Seilbahn auf die Festung Ehrenbreitstein fahren. Eine Großfamilie ist nach ihrer Flucht nach Deutschland im ganzen Land verstreut und möchte gerne gemeinsam Weihnachten feiern. Sie freut sich über einen Gutschein für ein Lebensmittelgeschäft.

Der Wunschbaum strahlt vom 27. November bis 7. Dezember im Kundenzentrum der evm in der Schloßstraße 42. Der Weihnachtsbaum ist mit Wunschsternen von Menschen geschmückt, die von den Diensten und Einrichtungen des Caritasverbandes begleitet werden. Die Herzenswünsche haben einen Wert zwischen 10 und 50 Euro, es sind sowohl Sach- als auch Geldspenden möglich. „Die Geschenke kommen direkt und unbürokratisch den von uns betreuten Menschen zugute”, sagt Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld. „Gerade in diesen Zeiten erleben wir, wie wichtig Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind. Jeder erfüllte Wunschstern ist auch ein Zeichen der Mitmenschlichkeit.“

2022 wurden fast 1.000 Wünsche wahr und sorgten an Heiligabend für viele strahlende Gesichter und leuchtende Kinderaugen. Diese Resonanz und Mithilfe aus der Bevölkerung wünschen sich der Caritasverband und die evm auch für dieses Jahr. „Wir unterstützen diese wichtige Aktion der Caritas aus voller Überzeugung. Besonders in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, an die zu denken, die Hilfe gebrauchen können. Wir geben dem Wunschbaum daher sehr gerne ein Zuhause in unserem Kundenzentrum“, erklärt evm-Pressesprecher Marcelo Peerenboom.

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann einen Stern nach Wahl vom Baum nehmen und sich vor Ort an die Mitarbeitenden der Caritas wenden. Der Wunschbaum leuchtet montags bis donnerstags von 9.00 bis 16.30 Uhr. Freitags und samstags ist das Kundenzentrum geschlossen.

Wunschsterne können auch telefonisch oder per E-Mail „gepflückt“ werden. Caritas-Mitarbeitende beraten, damit auch die Wünsche und Vorstellungen der Schenkenden in Erfüllung gehen. Unter www.caritas-koblenz.de/wunschbaum besteht auch die Möglichkeit einer schnellen und unkomplizierten Online-Spende mit entsprechender Zuwendungsbestätigung. Die Spendengelder werden zu 100 % zur Erfüllung der Wünsche eingesetzt.

Weitere Informationen und telefonische Wunscherfüllung:

Caritasverband Koblenz,

Telefon: 0261 13906-513,

E-Mail: wunschbaum@caritas-koblenz.de

Foto 1 (Marco Wagner)

Der Wunschbaum leuchtet wieder in der Koblenzer Innenstadt: evm-Pressesprecher Marcelo Peeronboom, Kundenzentrum-Leiterin Sandra Schattner und Caritas-Mitarbeiter Gregor Bell hoffen wie in den vergangenen Jahren auf eine erneut positive Resonanz.