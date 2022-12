Literarisch auf Weihnachten einstimmen können sich Interessierte am Donnerstag, 8. Dezember, um 15 Uhr bei der Lesung „Zeilenweise Weihnachten“. Dann lesen in der StadtBibliothek Neuwied, Pfarrstraße 8, Brigitte Neumann und K.D. Boden passende Texte. Die Lesung ist Teil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Zur vollen Stunde – Literatur am Nachmittag“ des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied und der StadtBibliothek Neuwied. Dabei werden in loser Reihenfolge immer mal wieder Lesungen angeboten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine telefonische Anmeldung ist unter 02631 802 700 erforderlich.