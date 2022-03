Spatenstich für neue Betriebsstätte der CarMen gem. GmbH im „Metternicher Feld“ – Fertigstellung im November 2022

Es ist ein ehrgeiziges Bauprojekt und eine Investition in die nachhaltige Zukunft der CarMen gem. GmbH, der Beschäftigungsgesellschaft des Caritasverbandes Koblenz. Bis Anfang November wird „Im Metternicher Feld 14“ eine neue Betriebsstätte entstehen.

Die CarMen gliedert sich in die Geschäftsbereiche Inklusionsbetrieb und Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Seit der Gründung im Jahr 2003 etablierte sich die Beschäftigungsgesellschaft als sozialer Dienstleister in Koblenz und Umgebung. Zurzeit sind 94 Mitarbeitende mit und ohne Beeinträchtigung beschäftigt. 26 Teilnehmende werden aktuell an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt. Insgesamt wurden bereits 5.796 Menschen aus dem Kreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen beschäftigt und qualifiziert.

Der neue Standort im Metternicher Feld, unweit der aktuellen Betriebsstätte, ist ein wahrer Glücksgriff. Das Areal bietet ideale Möglichkeiten, um alle Büro- und Arbeitsbereiche hinsichtlich der Arbeitsatmosphäre, Funktionalität und Energieeffizienz gemäß modernster Standards abzubilden. Nach Beschlussfassungen der zuständigen Gremien des Caritasverbandes und der CarMen wurde die Firma Goldbeck als Generalübernehmer der Planung und Realisierung des Bauvorhabens beauftragt. „Dieses Bauvorhaben ist für uns ein Meilenstein, um auch zukünftig als innovativer und starker sozialer Dienstleister in der Region agieren zu können“, blickt Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld optimistisch in die Zukunft. „Ziel ist es, Menschen die Teilhabe am Arbeitsleben und damit auch in der Gesellschaft zu ermöglichen.“

Perfekte Rahmenbedingungen für Mitarbeitende und Klienten

Im ersten Bauabschnitt wird auf dem 4.723 m² großen Grundstück ein Bürogebäude und eine Halle entstehen, in dem die CarMen eine neue Heimat finden wird. In dem Bürokomplex werden in zwei Geschossen die Verwaltung, der pädagogische Dienst, die Geschäftsführung und weitere Funktionsbereiche untergebracht.

Des Weiteren stehen wie bisher auch Räume für das Betriebliche Beratungszentrum sowie die Fachstelle Glücksspielsucht des Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe zur Verfügung, zwei weitere Dienste des Caritasverbandes. Das zweite Obergeschoss soll zukünftig extern vermietet werden. Die Größe des Grundstücks lässt zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Bebauung zu.

In der angrenzenden Halle werden die Fahrradwerkstatt und Funktionsbereiche des Garten- und Landschaftsbaus, des Hausmeisterdienstes und der Gebäudereinigung untergebracht. „Wir freuen uns, Mitarbeitenden, Klienten und Teilnehmenden moderne Räumlichkeiten und optimale Rahmenbedingungen bieten zu können“, ergänzt Anette Moesta, Vorsitzende des Caritasverbandes und der Gesellschafterversammlung der CarMen gem. GmbH.

Gut für Mensch und Umwelt

Nicht nur die Caritas-Mitarbeitenden, Teilnehmenden und Besucher profitieren von den neuen Räumlichkeiten. Auch die Umwelt wird durch eine energieeffiziente Bauweise und ressourcenschonende Energieverbräuche entlastet. So verursacht die Goldbeck-Systembauweise beim Bau von Bürogebäuden nachweislich bis zu 25 Prozent weniger CO2-Emissionen als der konventionelle Stahlbetonbau. Des Weiteren kombiniert der Neubau eine energieoptimierte Gebäudehülle mit effizienter Gebäudetechnik und regenerativen Energien. Das ermöglicht deutliche CO2-Einsparungen durch automatisierten Sonnenschutz, automatisierte Beleuchtung und vor allem durch den Einsatz von hocheffizienter Geothermie. Marco Bayer, Leiter der Goldbeck-Niederlassung Koblenz, die das Projekt realisiert: „Die Caritas leistet eine wichtige Arbeit für viele Menschen in der Region, und es freut uns sehr, dass sie für dieses Projekt ihr Vertrauen in uns gesetzt hat. Insbesondere, weil hier ein besonders nachhaltiges und damit zukunftsfähiges Gebäude entsteht.“

Eine Vision wird Wirklichkeit. Die CarMen gem. GmbH feiert im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Die neue Betriebsstätte wird für alle Beteiligten ein vorgezogenes Jubiläumsgeschenk.

Foto 1

Strahlende Gesichter beim Spatenstich im Metternicher Feld für eine wegweisende Investition in die Caritas-Zukunft.

Foto: Caritasverband Koblenz e.V.

Quelle: Caritasverband Koblenz e.V.