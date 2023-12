Am Donnerstag, 23. November wurde im Rahmen der AustauschBar im Mephisto Koblenz der erste Kulturhaus Koblenz+ Award durch die Dezernentin für Bildung und Kultur Dr. Margit Theis-Scholz verliehen. Preisträger ist das durch das FourSchlag Percussion Ensemble mit Kooperationspartnern eingebrachte Projekt „Watch The Beat“. Das Projekt kann nun innerhalb von zwölf Monaten mit dem Preisgeld von 5.000 Euro umgesetzt werden.

Das Projekt „Watch The Beat‘“ sieht die Umsetzung eines Inklusionskonzerts für alle, vor allem auch gehörgeschädigte und –lose Menschen vor. Das Konzept folgt laut Bewerbungstext dem Grundgedanken allen Menschen die Möglichkeit zu geben, an einem Konzert teilnehmen zu können. Durch Licht, Videoprojektionen, Spürbarmachen der Trommelvibrationen und Tanz soll auch für gehörgeschädigte Besucher:innen Musik erlebbar gemacht werden.

Es wurden insgesamt sechs Projekte zur Abstimmung gestellt. Die Auswahl erfolgte über die kombinierten Voten einer Jury, der Mitglieder des Kulturhaus Koblenz+ und der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit sowie die Mitglieder des Kulturhaus Koblenz+ konnten zwischen dem 8. und 22. November über die Plattform für ihren Favoriten abstimmen.

Theis-Scholz würdige den inklusiven Charakter des Gewinnerprojektes: „Watch the Beat sensibilisiert für ein immer noch in der Praxis vernachlässigtes Thema und demonstriert uns zugleich die aufgrund technischer Entwicklungen stetig wachsenden Möglichkeiten, um unsere Kulturangebote inklusiver zu gestalten.“ Sie zeigte sich darüber hinaus über den kreativen Impuls, der von allen Bewerbungen ausgehe, begeistert: „Ich bin davon überzeugt, dass die hier gesammelten Ideen Auswirkung auf die zukünftige Kulturarbeit in Koblenz haben werden“. Ähnlich ließ sich auch die Stimmung bei den nicht zum Zuge gekommenen Berwerber:innen zusammenfassen. Alle zeigten sich hochmotiviert ihre Ideen in Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen.

Ausführlichere Informationen zum Gewinnerprojekt und den weiteren Projekten sind auf der Plattform Kulturhaus Koblenz+ zu finden www.kulturhaus-koblenz.de/award

Der Award konnte mit Mitteln aus dem Förderprogramm Innenstadtimpulse des Landes Rheinland-Pfalz realisiert werden.

Hintergrund zum Award:

Die Verleihung des “Kulturhaus Koblenz+ Award“ untermauert die Initiative zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Raum Koblenz. Die Kreativszene wird hierüber motiviert und unterstützt sich mit innovativen Kulturformaten in die kulturelle Weiterentwicklung der Innenstadt einzubringen.

Über eine projektorientierte Vernetzung von Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft sollen Ideen entwickelt werden, die u. a. durch die Anwendung digitaler Tools Kunst und Kultur auf neue Art und Weise temporär im Innenstadtraum erlebbar machen und möglichst ressourcenschonende Kulturarbeit ermöglichen. Im besten Fall soll dabei eine verstärkte Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen erfolgen. Das kreative Koblenz stärkt damit als Gestalter urbaner Innovation die Attraktivität der Stadt.

+++ Bild: Dr. Margit Theis-Scholz gratuliert Hans Rudolf (li.) und Michael Zeller zum Gewinn des ersten Kulturhaus Koblenz+ Award. Foto: Gabriel Volkovic +++