Ein Hochwasser läuft an, und Sie fragen sich, wie hoch es kommen wird und wo das Wasser dann steht. Vor allem Hochwasserunerfahrene brauchen hier Orientierungshilfen.

Für die Mosel sind die Pegel von Trier und Cochem wichtige Bezugspegel. Wenn die Mosel einen Wasserstand am Pegel Trier von 500 cm überschritten hat und schneller steigt als 10 cm/h oder wenn sie 600 cm überschritten hat und weiter steigt, nimmt der Hochwassermeldedienst seine Arbeit auf.

Für den Rhein sind die Pegel Maxau, Kaub, Braubach und Koblenz in den bisherigen Erfahrungswerten gelistet worden. Durch die Ungenauigkeiten am Pegel Koblenz – bezogen auf die Hochwasserlage der Mosel und der Lahn – sind diese Werte jedoch sehr ungenau in der Betrachtung unserer Ortslagen am Rhein gewesen. Um diese Rückstaulage in die Betrachtungen und Bewertungen mit einzubeziehen, wurde der Pegel Braubach vor einigen Jahren errichtet. Im Rahmen der Gefahrenabwehr in unserer VG werden daher primär die Pegel Maxau und Braubach bewertet.

Die aktuellen Pegelstände und die Vorhersagen für die nächsten sechs und neun Stunden sowie die Hochwasserabschätzung für 24 Stunden können Sie im Internet unter www.hochwasser-rlp.de abrufen.

Sehr einfach erhalten Sie diese Informationen z.B. auch über die App „Meine Pegel“.

Anhaltspunkte Bereich Mosel, bei welchem Pegel das Wasser wo steht:

Pegelstand Cochem Ort Überflutete Straße Situation/Erläuterungen 580 Lehmen B 416 Unterführung Lehmen muss gesperrt werden 620 Kobern B 416 Unterführung Ausfahrt nach Koblenz muss gesperrt werden; 680 Hatzenport B 416 Sperrung muss veranlasst werden; Fahrbahn steht bis über die Mitte unter Wasser 720 Winningen B 416 Einfahrt L 125 nicht mehr möglich! 740 Kobern B 416 Sperrung Unterführung Einfahrt von Koblenz 800 Brodenbach B 49 Fahrbahn überflutet 820 Hatzenport bis Winningen B 416 Die B 416 ist in allen Ortslagen überflutet; Orte nur über Höhenverbindungen erreichbar.

Anhaltspunkte für den Bereich Rhein: (Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen sind zunächst nicht betroffen):

Pegelstand Braubach Ort Überflutete Straße Situation/Erläuterungen 600-650 Spay Leinpfad Bereich Oberdorf 630-680 Rhens Leinpfad Bahnunterführung Scharfer Turm 650-680 Brey Leinpfad Bereich Campingplatz

Beachten Sie die Einschränkungen hinsichtlich der Erreichbarkeit von Häusern und Wohnungen und den möglichen Ausfall von Strom, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Deutlich früher als die Überflutung kann das aufsteigende Grundwasser Ihr Gebäude betreffen. Wann das Wasser in den Keller eindringt, lässt sich an der oberflächlichen Überflutung nicht immer ablesen. Der Vorbesitzer oder die Nachbarn können Ihnen hierüber am ehesten Auskunft geben. Räumen Sie rechtzeitig Ihren Keller, und schützen Sie ihn vor Rückstau aus der Kanalisation durch Schließen der Rückstauklappe. Wenn das Wasser weiter steigt, räumen Sie frühzeitig auch die weiteren bedrohten Räume. Rechnen Sie damit, dass Sie das Haus nicht mehr verlassen können oder evakuiert werden müssen und treffen Sie hierfür entsprechende Vorkehrungen. Die Sicherung Ihrer Gebäude ist nicht die Aufgabe der Feuerwehr. Setzen Sie keine starken Pumpen bei steigendem Hochwasser ein um Kellerräume wasserfrei zu halten, hier könnten Kellerwände einstürzen.

Bleiben Sie ruhig, und folgen Sie den Anweisungen der Rettungskräfte.