Wegen nicht mehr standfester Bäume wurde am Mittwoch, 02. Februar, der Wanderweg Über’m Rath/Rothweg bis auf weiteres gesperrt. Die Baumexperten des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen mussten handeln, weil die Verkehrssicherheit auf dem Pfad zwischen Güls und Metternich nicht mehr gesichert ist und Menschen durch umstürzende Bäume zu Schaden kommen könnten.

Weil die Bäume in einem schwer zugänglichen Bereich wachsen, der nicht mit Fahrzeugen erreicht werden kann, muss die Fällung in Seilklettertechnik erfolgen. Entsprechende Spezialisten wurden bereits angefordert.