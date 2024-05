Bei den Wald-Jugendspielen können Kinder den heimischen Wald erkunden und ihr Wissen auf spielerische Art erweitern. In diesem Jahr steigt die Veranstaltung am Donnerstag, 16. Mai. Als naturnahes Klassenzimmer dient dann der Heimbach-Weiser-Gladbacher Wald. Los geht es um 8:30 Uhr am Zoo Neuwied. Für den Straßenverkehr bedeutet das, dass es am 16. Mai zu kleinen Einschränkungen kommt: Zwischen 8 und 14 Uhr ist die Waldstraße zwischen Eingang Zoo und Zufahrt Golfplatz nicht befahrbar. Die Verwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnahme, die der Sicherheit der Kinder dient.