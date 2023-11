Koblenz – 21.11.2023. Die Hauptstelle der VR Bank RheinAhrEifel eG in Koblenz öffnet ihre Türen für eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst der in Winningen geborenen Künstlerin Christiane Mohr. Die ausgestellten Werke sind geprägt durch die Verwendung von Farbpigmenten, Acryl, Öl, Kreide, Tusche und vielen anderen Materialien. Diese Vielfalt in der Materialwahl ermöglicht es der Künstlerin, ein breites Spektrum an Texturen und visuellen Effekten zu erzeugen.

Die Ausstellung umfasst 18 Kunstwerke, die bis Mitte Dezember betrachtet werden können. Dabei offenbart jedes Werk die künstlerische Vision von Christiane Mohr: „Ohne Zwang oder Druck folge ich meiner inneren Energie und gehe meinen Inspirationen nach. Ich arbeite informell und lasse mich nicht von Regeln oder Stilen einengen. Meine Bilder entstehen aus dem Malprozess heraus. Daher kann es sein, dass sich in einem Bild, das abstrakt begonnen hat, schließlich doch Gegensätzliches abzeichnet und zum Thema wird.“

Die VR Bank RheinAhrEifel eG freut sich, eine Plattform für die Kunstschaffenden der Region zu bieten und die Werke von Christiane Mohr in ihren Räumlichkeiten präsentieren zu können. Kunstliebhaber und Interessierte sind herzlich dazu eingeladen, die Ausstellung zu den Schalteröffnungszeiten in der Hauptstelle Koblenz zu besuchen.

