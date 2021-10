Vorhang auf und Manege frei in Feldkirchen

Zirkusluft schnuppern konnten 30 Kinder von sieben bis zwölf Jahren in der ersten Herbstferienwoche in der Zirkusfreizeit des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Neuwied. Mit viel Freude und einer Menge Geduld übten sie sich in verschiedenen Disziplinen wie Balancieren, Artistik, Einrad- und Waveboardfahren, Slackline, Zauberei, Clownerie, Hula-Hoop sowie der Jonglage. Die neu erworbenen Fähigkeiten konnten sie täglich in der bunten Zirkuswelt auf der „Open Stage“ mit einer selbst ausgedachten Choreographie stolz präsentieren.

Angeleitet wurden die Kinder von zwei Zirkuspädagogen. Dabei waren sie aufgeteilt in zwei Gruppen. Mittags konnten die Kinder täglich in der Pausenhalle der Grundschule, die Rektor Matthias Werner zur Verfügung gestellt hatte, sowie im Spieletreff unter der Sporthalle in ihren Gruppen gemeinsam essen. Diese Trennung war unter anderem eine der Maßnahmen, um den Auflagen der aktuellsten Coronabekämpfungsverordnung RLP mit einem Hygienekonzept gerecht zu werden.

Es entstanden dabei neue Freundschaften und die Kinder verabschiedeten sich mit Erfolgserlebnissen, einer Zirkusurkunde und einem Erinnerungsfoto in der Tasche glücklich am Ende der Freizeit. Die nächste Zirkusfreizeit wird wie gewohnt in der ersten Herbstferienwoche 2022 durchgeführt. Anmeldungen sind ab Anfang nächsten Jahres möglich.

Quelle: Carolin Faller