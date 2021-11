Unter dem Motto „Warmes von Herzen“ laden der Arbeitskreis für Menschen ohne Wohnung und das Jobcenter der Stadt Koblenz seit zehn Jahren zu festlichen Stunden in der Weihnachtszeit ein. Zum Arbeitskreis gehören die Wohnungslosenhilfe der Caritas in der Neustadt 20, Die Schachtel e. V., das Städtische Übernachtungsheim sowie das Sophie-Schwarzkopf-Haus der Arbeiterwohlfahrt.

Die Idee für die Veranstaltung hatten seinerzeit drei Privatpersonen um Spitzenkoch Jean-Luc Mundel. Rund 150 Gäste folgten seither regelmäßig der Einladung ins Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz und genossen leckere Speisen und Live-Musik in einem festlichen Rahmen – Menschen ohne Obdach oder in prekären Wohnverhältnissen. Eigentlich wollten Küchenchef Mundel und seine vielen ehrenamtlichen Helfer die Gäste auch in diesem Jahr wieder mit einem weihnachtlichen Drei-Gänge-Menü mit Rahmenprogramm verwöhnen. Aufgrund der Corona-Pandemie kann dieser Mitte Dezember geplante besondere Abend leider nicht stattfinden.

Zuversicht trotz Absage – Unternehmernetzwerk Blue Circle ist mit im Boot

Trotz der Absage schauen Initiator Jean-Luc Mundel und seine Mitstreiter mit Zuversicht in die Zukunft. So war die Freude groß, als das Unternehmernetzwerk Blue Circle seine tatkräftige, finanzielle und nachhaltige Unterstützung zusagte. „Wir sind begeistert von der Veranstaltung und möchten unseren Beitrag leisten, damit Warmes von Herzen auch in den kommenden Jahren stattfinden kann“, sagt Michael Rech stellvertretend für das Unternehmernetzwerk. „Unser Ziel ist es, Menschen vor Ort in Koblenz, quasi vor der eigenen Haustür, zu unterstützen und Gutes zu tun.“

Jean-Luc Mundel wird es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, seinen potentiellen Gästen dennoch eine unverhoffte Überraschung zu bereiten. Dank der Unterstützung der treuen Sponsoren sowie der Schirmherrin, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, wird er sich in der Vorweihnachtszeit mit einem vollgepackten Transporter auf den Weg zu den vier Einrichtungen des Arbeitskreises für Menschen ohne Wohnung machen – im Gepäck zahlreiche Geschenkrucksäcke mit weihnachtlichen Leckereien sowie nützlichen Dingen für das Leben ohne festen Wohnsitz, u. a. warme Handschuhe, Schal und Mütze.

„Gerade, weil der Abend leider nicht in der gewohnt festlichen Atmosphäre möglich sein wird, ist es mir ein großes Anliegen, den Menschen Freude und ein Zeichen der Wertschätzung und Mitmenschlichkeit zu schenken“, so Jean-Luc Mundel. „Die Freude und persönlichen Dankesworte sind für alle Helfer Jahr für Jahr das schönste Weihnachtsgeschenk.“

Foto 1

Vor der eigenen Haustür Gutes tun: Strahlende Gesuchter bei der offiziellen Vorstellung von Blue Circle als Partner der Veranstaltung „Warmes von Herzen“.

l. n. r.: Manfred Stein (Geschäftsführer Jobcenter Stadt Koblenz), Initiator Jean-Luc Mundel, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, Achim Meis (Leiter Soziale Dienste beim Caritasverband Koblenz), Django Reinhardt und Michael Rech (Blue Circle)

———————————————————

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.