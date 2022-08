Textcollage und Musik in Sayn

Bendorf-Sayn. Am Freitag, 9. September, 19.30 Uhr gastiert das „theater am werk Koblenz“ (taw) In der Sayner Hütte 1 und präsentiert Textcollage und Musik zum Thema Reisen.

1835 „erfand“ Karl Baedeker in seiner Verlagsbuchhandlung am Koblenzer Görresplatz den modernen Reiseführer. Im charakteristischen roten Einband schuf er eine neue Buchgattung, die er mit verlegerischem Geschick und großem Erfolg verbreitete. Seine ebenso niveauvollen wie detailreichen gedruckten Reisebegleiter besetzten nicht nur eine Marktlücke. Der Baedeker wurde zum Synonym für den Reiseführer schlechthin. Die Reisebeschreibungen Baedekers sind der rote Faden im Programm.

Reiseberichte von Alexander von Humboldt und von Alexandra David-Néel berichten auf ganz unterschiedliche Weise von den Abenteuern der beiden großen Reisenden.

Ob das Reisen nun in Zeiten der Pandemie neu erfunden werden muss, bleibt herauszufinden – doch ganz darauf zu verzichten ist nicht nötig: Mit Globus, Reiseliteratur und viel Entdeckerfreude macht sich das musikalisch-literarische Programm von taw – theater am werk koblenz auf große Tour zu bekannten und weniger bekannten Reisenden, ihren Reisen und ihren Reiseberichten.

Unter der Regie von Walla Heldermann sprechen und lesen die Schauspielerin Beatrice Hutter und der Schauspieler Stephan Rumphorst. Ihr Partner auf der Bühne ist der Pianist Winfried Schuld.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Eine Anmeldung ist möglich unter: 02622 9751762 oder per Mail: thomas.naethe@gmx.de.

Das theater am werk geht in Sayn auf große Tour zu bekannten und weniger bekannten Reisenden, ihren Reisen und ihren Reiseberichten.

