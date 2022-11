Am 4. Dezember 2022, dem Gedenktag der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, bietet Barbara Friedhofen einen informativen Spaziergag von der früheren Grube Vierwinde/Werner in Bendorf bis zur Sayner Hütte an. Der Spaziergang startet um 15 Uhr am Parkplatz Vierwindenhöhe 16 (Ecke Remystraße / Vierwindenhöhe) in Bendorf. Während der kleinen Wanderung gibt Frau Friedhofen einen Einblick in den früheren Erzbergbau und die Eisenverhüttung in Bendorf. Am Endpunkt des Spaziergangs auf der Sayner Hütte warten auf die Teilnehmer nicht nur ein heißer Glühwein, sondern ab 17 Uhr der Film „Ein Werk am Strom“, zu dem Michael Syré eine kurze Einführung in die Geschichte der Concordiahütte gibt. Der 25 Minuten lange Film entstand 1961 als Werbe- und Dokumentarfilm. Dafür begleitete ein Kamerateam die Arbeiten sowie die Arbeiter auf der Concordiahütte mehrere Monate lang. Nach dem Film und einer kurzen Pause berichten Studenten der Universität Koblenz über ihre Arbeit zu „Bendorfs industriellem Erbe“ im Rahmen des Projektes „Kultur. Landschaft. Digital. Rheinland-Pfalz“ (KuLaDig). Die Stadt Bendorf, die Stiftung Sayner Hütte, die Gesellschaft für Geschichte und Heimatkunde Bendorfs, das Heimatarchiv Sayn und die Hochschule Koblenz hatten sich für dieses Projekt 2021 zusammengefunden, um Teile der Industriegeschichte Bendorfs aufzuarbeiten und öffentlich zugänglicher zu machen. Die Studierenden präsentieren eine Auswahl an Kurzfilmen mit Zeitzeugeninterviews. Der Spaziergang mit anschließendem Programm auf der Sayner Hütte ist kostenlos, jedoch wird um eine Anmeldung unter info@saynerhuette.org oder 02622-9849510 (Di-Do 8-13 Uhr erreichbar) zum Spaziergang gebeten.

Foto: STIFTUNG SAYNER HÜTTE