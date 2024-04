Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz teilt mit, dass die Arbeiten im ersten und vierten Bauabschnitt der Pastor-Klein-Straße und im ersten Bauabschnitt der Peter-Klöckner-Straße soweit fortgeschritten sind, dass der Asphaltdeckschichteinbau terminiert werden konnte. Diese Arbeiten werden vom 25. April bis 27. April ausgeführt.

Da diese Arbeiten unter Vollsperrung ausgeführt werden, ist das Befahren der Peter-Klöckner-Straße, ab Pastor-Klein-Straße bis zum Wendehammer am 26. April und der Pastor-Klein-Straße von der Ludwig-Erhard-Straße bis zum Stadtbad am 27. April nicht möglich. Die Fußgängerführung ändert sich an diesen Tagen nur geringfügig. Eine Benutzung der Gehwege ist weiterhin möglich.

Die Tiefbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt der Pastor-Klein-Straße bleiben durch den Asphalteinbau unberührt. Diese werden parallel zu den Asphaltarbeiten und danach kontinuierlich fortgeführt.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet die Anwohnerschaft und alle Verkehrsteilnehmende um Verständnis, besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme. Weitere Informationen zu Großbauprojekten der Stadtverwaltung Koblenz finden Sie im Internet unter www.koblenz-baut.de

Bildunterschrift: Der Ausbau der Pastor-Klein-Straße ist in vollem Gange. Nun kann der Asphalteinbau starten.

Foto: Stadt Koblenz/ Andreas Egenolf