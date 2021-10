Vollsperrung der B 9

Zum Einheben einer neuen Verkehrszeichenbrücke in Höhe der Falckensteinkaserne muss die B 9 in der Nacht von Donnerstag, 28. Oktober 2021 auf Freitag, 29. Oktober 2021 zwischen den Anschlussstellen Eifelstraße und Metternich in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert und verlaufen für beide Fahrtrichtungen über die B 416 Mayener Straße / Nordtangente / Am Weinacker/ Bubenheimer Weg / Eifelstraße und umgekehrt. Die Sperrung beginnt um 22: 00 Uhr und wird am Morgen um 5:00 Uhr wieder aufgehoben.

Das Tiefbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Beeinträchtigungen.