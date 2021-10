Vollsperrung der B 9 – Überführung Mayener Straße

Nachdem die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts am Überführungsbauwerk der Mayener Straße über die B 9 abgeschlossen sind, wird in der Nacht vom 30.10. auf den 31.10.2021 die Verkehrsführung auf den nächsten Abschnitt umgebaut. Hierfür muss die B 9 zwischen den Anschlussstellen Eifelstraße und Metternich in beiden Fahrtrichtungen in der Zeit von 20:00 Uhr – 05:00 Uhr vollgesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke wird für beide Richtungen ausgeschildert.

Nach dem Umbau der Verkehrsführung stehen dem Verkehr wieder zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen bleibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Baustellenbereich weiterhin auf 50 km/h und vor der Baustellenzu- und -ausfahrt auf 30 km/h beschränkt.

Das Tiefbauamt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.