VHS – Thema Kunst

Die vhs bietet einen Aquarellmalkurs für Anfänger und Fortgeschrittene

Sie würden gerne Aquarell malen, haben aber den Einstieg noch nicht gefunden? Lassen Sie sich in diesem Kurs überzeugen, wie leicht und inspirierend das Aquarellmalen sein kann. Verschiedene Aquarell Techniken werden Sie in diesem Kurs kennen lernen.

Bitte mitbringen: Aquarellfarben, Pinsel, Aquarell Papier in verschiedenen Größen, Wasserglas und Lappen.

Beginn: 06.02.2020 von 09:30 – 11:45 Uhr, 8x donnerstags. Kosten: 66,30 €.

Acrylic Pouring- der neue Kunsttrend aus Amerika

Dieser neue Kunsttrend begeistert Künstler mit seinen unvorhersehbaren Kreationen, bunten Farbspielen und abwechslungsreichen Gestaltungsmöglichkeiten. Für den Einstieg benötigt man keine zeichnerischen oder maltechnischen Vorkenntnisse. Mit wenig Materialaufwand entstehen in kürzester Zeit abstrakte, unvorhersehbare Strukturen. Der Kurs an der vhs eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene, da neben Grundkenntnissen auch neue Techniken gezeigt werden.

Die Materialien für das erste Bild sind im Kursbeitrag enthalten. Farben, Gießmedium und Keilrahmen können bei der Kursleiterin erworben werden.

Beginn: 06.02.2020 von 18:30 – 20:45 Uhr, 7x donnerstags. Kosten: 64,70 €.

Modellieren mit Ton am Vormittag – Fantasievolle Tiere, mehr oder weniger realistisch

Tiere hatten schon immer eine besondere Bedeutung für Menschen. Verehrt, vergöttert, geliebt, gefürchtet oder dem Menschen nutzbar gemacht, stehen sie z.B. für Kraft, Anmut, Schnelligkeit und/oder Schlauheit. Diese Aussagen umsetzten in Ton, hat Menschen schon in früher Zeit inspiriert und tut dieses immer wieder neu.

Ziel dieses Kurses ist die Erarbeitung einer eigenen Tierfigur. Dabei probieren wir verschiedene Modelliertechniken aus.

Der Kurs an der vhs bietet Anfängern und Fortgeschrittenen freien Raum für eigene Kreativität. Brennkosten und Ton sind im Preis enthalten.

Bitte mitbringen: Küchenmesser, Plastiktüten, Haushaltsschwamm, Modellierhölzer (können bei der Kursleiterin erworben werden).

Beginn: 07.02.2020 von 09:30 – 11:45 Uhr, 8x freitags. Kosten 93,40 € (inkl. der Ton- und Brennkosten).

Anmeldungen und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3732/-3740.

veröffentlicht am: 29.01.2020